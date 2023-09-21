Глава МИД Великобритании объяснил задержку поставок Западом ракет Украине

Глава МИД Британии: поставки ракет Киеву задерживаются из-за опасений эскалации

Поставки Западом ракет дальнего радиуса действия задерживаются из-за опасений эскалации конфликта. Так задержку объяснил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, сообщает Independent.

По словам британского дипломата, страны Запада, в том числе США и Германия, могут не принимать решения о поставках Киеву таких ракет, поскольку опасаются возможной эскалации со стороны России.

«В начале этого года Великобритания решила, что мы будем поставлять боевые танки, что мы предоставим некоторые из тех ракет дальнего радиуса действия, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) очень эффективно используют. Именно поэтому мы продолжаем настаивать на том, что Украина заслуживает нашей поддержки», — отметил он.

Ранее Клеверли заявил, что отношения «Большой семерки» (G7) со странами Глобального Юга страдают из-за одержимости Украиной. Он добавил, что Запад может оказаться в беде, если не перестанет всегда говорить только об Украине.