В Европарламенте заподозрили Украину в получении предназначенных для Венгрии средств

«Брюссельская бюрократия» могла стать причиной того, что средства Евросоюза (ЕС), предназначенные Венгрии, были выделены Украины. Текст с соответствующим заявлением в Еврокомиссию (ЕК) направил член Европарламента от Венгрии Иштван Уйхели. «Лента.ру» ознакомилась с документом.

«В последние несколько дней политики в правительстве Венгрии и глава делегации венгерской правящей партии в Европарламенте заявили, что, предположительно, средства Фонда восстановления и устойчивости (RRF), выделенные Венгрии, и средства ЕС из стандартной Многолетней программы финансового развития (MFF) на 2021-2027 годы для нашей страны пока недоступны, потому что «брюссельская бюрократия» отдает их Украине», — говорится в тексте его письма к ЕК.

В связи с этим он обратился к комиссии с вопросом относительно выделяемой Киеву финансовой помощи и возможной ее связи с недополученными в Будапеште средствами.

Может ли Еврокомиссия подтвердить, что истинной причиной задержки платежей RRF и MFF Венгрии на сегодняшний день является то, что средства ЕС, предназначенные нашей стране, были предоставлены Украине? Будет ли предоставлена правительствам государств-членов и депутатам Европарламента соответствующая информация о выделении средств, предназначенных для Украины? Иштван Уйхели член Европарламента от Венгрии

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал позицию страны по поставкам оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). На пресс-конференции с главой российского Минздрава Михаилом Мурашко, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии, Сийярто напомнил, что Венгрия всегда воздерживалась при голосовании о поставках оружия Украине. Однако пока крупнейший венгерский банк OTP входит в киевский список «международных спонсоров войны», Будапешт намерен выступать против.

До этого он обещал продолжить блокировать выделение многомиллионной помощи Киеву. Он подчеркнул, что страна это будет делать, пока Киев не исключит банк OTP из списка «международных спонсоров войны».

