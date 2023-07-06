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00:49, 6 июля 2023Мир

В Венгрии объяснили отказ от поставок оружия ВСУ

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о планах Будапешта голосовать против поставок оружия ВСУ
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Mike Segar / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал позицию страны по поставкам оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции с главой российского минздрава Михаилом Мурашко, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии, Сийярто напомнил, что Венгрия всегда воздерживалась при голосовании о поставках оружия Украине. Однако пока крупнейший венгерский банк OTP входит в киевский список «международных спонсоров войны», Будапешт намерен выступать против.

«Мы по-прежнему требуем от украинских органов, чтобы они сняли с OTP эту характеристику, убрали ОТР из этого списка. И пока этого не произойдет, мы не согласимся на выплаты членам ЕС для поставок оружия Украине», — отметил глава МИД страны.

Ранее Сийярто обещал продолжить блокировать выделение многомиллионной помощи Киеву. Он подчеркнул, что страна это будет делать, пока Киев не исключит банк OTP из списка «международных спонсоров войны».

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    Марина Совина
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