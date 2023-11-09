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17:48, 9 ноября 2023Мир

В Венгрии предложили формат партнерства Украины с ЕС

Венгрия предложила Украине привилегированное партнерство, а не членство в ЕС

Фото: Luis Cortes / Reuters

Правительство Венгрии предложило, чтобы Европейский союз (ЕС) предоставил Украине статус привилегированного партнера, но не члена в объединении. Об этом заявил глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш, его цитирует ТАСС.

«Безусловно, стоит предложить Украине какие-то отношения, какое-то привилегированное партнерство, но начинать с ней переговоры [о вступлении] нет никакой возможности», — рассказал политик.

Таким образом Гуйяш отреагировал на доклад Еврокомиссии, рекомендующий ЕС начать с Украиной переговоры о вступлении в сообщество. Он подчеркнул, что страна еще не выполнила условия для начала процесса евроинтеграции.

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      Максим Габриелян
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