Российский министр покинул свой пост и заявил об отправке на СВО

URA.RU: свердловский министр Старков покинул пост и заявил об отправке на СВО

Министр транспорта Свердловской области Василий Старков покинул свой пост и сообщил, что отправляется в зону специальной военной операции (СВО). Такое заявление он сделал в разговоре с URA.RU.

«Поеду помогать ребятам», — объяснил Старков, отвечая журналистам на вопрос о причинах увольнения. К своему сообщению экс-министр прикрепил фотографию в военной форме.

О том, что Старков, возглавлявший свердловское министерство транспорта с 2016 года, написал заявление об уходе с поста, стало известно днем ранее. По данным источника URA.RU, перед этим он был награжден медалью «Участника специальной военной операции».

Ранее о своем уходе на СВО объявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Коми Игорь Дягилев. Свое решение он обосновал личными убеждениями и жизненными принципами.