На севере Индии нашли тела двоих россиян

В термальном бассейне на севере Индии нашли тела двух российских туристов

В районе населенного пункта Маникаран на севере Индии в термальном бассейне нашли тела двух россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию штата Химачал-Прадеш.

Уточняется, что обнаружены тела 37-летнего мужчины и 21-летней женщины в бассейне населенного пункта Тегри. Правоохранители устанавливают, было ли это самоубийством, передозировкой наркотических веществ или смерть наступила в результате других факторов.

Как отмечается, рядом со скончавшимися россиянами нашли их телефоны и паспорта. Кроме того, была обнаружена записка, которую, предположительно, написала девушка. В ней она попросила передать телефон ее семье в России через посольство. Кроме того, в другой записке было указание отправить их вещи в российскую дипломатическую миссию.

Ранее тайваньского туриста без признаков жизни нашли связанным в номере отеля в Бангкоке. 47-летнего Чу Чан-шена обнаружили в гостинице Niran Grand Hotel 16 ноября. Мужчина лежал лицом вниз на полу возле кровати.