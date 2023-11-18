Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:28, 18 ноября 2023Путешествия

На севере Индии нашли тела двоих россиян

В термальном бассейне на севере Индии нашли тела двух российских туристов

Фото: Danish Ismail / Reuters

В районе населенного пункта Маникаран на севере Индии в термальном бассейне нашли тела двух россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию штата Химачал-Прадеш.

Уточняется, что обнаружены тела 37-летнего мужчины и 21-летней женщины в бассейне населенного пункта Тегри. Правоохранители устанавливают, было ли это самоубийством, передозировкой наркотических веществ или смерть наступила в результате других факторов.

Как отмечается, рядом со скончавшимися россиянами нашли их телефоны и паспорта. Кроме того, была обнаружена записка, которую, предположительно, написала девушка. В ней она попросила передать телефон ее семье в России через посольство. Кроме того, в другой записке было указание отправить их вещи в российскую дипломатическую миссию.

Ранее тайваньского туриста без признаков жизни нашли связанным в номере отеля в Бангкоке. 47-летнего Чу Чан-шена обнаружили в гостинице Niran Grand Hotel 16 ноября. Мужчина лежал лицом вниз на полу возле кровати.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Один из самых знаменитых киллеров России выходит на свободу. На счету Саши Солдата десятки убийств

      Суд Колорадо допустил Трампа к выборам в 2024 году

      57-летняя Наталья Штурм показала фигуру в ультракоротком топе

      Cadillac показал свой самый дешевый электромобиль

      Бывший замминистра финансов России объявлен в розыск. Он разработал антироссийские санкции

      На севере Индии нашли тела двоих россиян

      Российские войска на краснолиманском направлении нанесли поражение силам «Азова»

      Названы преимущества занятий йогой для мужчин

      Илон Маск пригрозил термоядерным иском выступившим против Twitter организациям

      Ограбление со стрельбой попало на видео в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости