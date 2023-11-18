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15:42, 18 ноября 2023Бывший СССР

Пашинян заявил о согласовании основных принципов мира с Азербайджаном

Никол Пашинян заявил о согласовании основных принципов мира с Азербайджаном

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о согласовании основных принципов мира с Азербайджаном на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване. Однако Баку пока не подтвердил приверженность трем принципам, передает РИА Новости.

«Основные принципы мира с Азербайджаном согласованы. Это произошло в результате моих встреч в Брюсселе с президентом Азербайджана [Ильхама Алиева] при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля», — сообщил Пашинян. Он добавил, что договоренности были зафиксированы в заявлениях председателя Евросовета по итогам трехсторонних встреч в мае и июле 2023 года.

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Премьер-министр также уточнил, что Армения и Азербайджан пока говорят на разных дипломатических языках и часто испытывают недопонимания. По его мнению, для этого есть объективные причины, в числе которых — длительный конфликт, тысячи жертв, десятки пленных людей и «атмосфера ненависти», длившаяся многие годы.

«Но Азербайджан никогда публично не ссылался на три принципа, не подтвердил свою приверженность этим принципам, что углубляет атмосферу недоверия», — подчеркнул Пашинян.

Ранее Пашинян сообщил о согласовании трех ключевых принципов мирного соглашения между Баку и Ереваном. По его словам, среди них взаимное признание территориальной целостности и делимитация границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и карт Генштаба СССР 1974-1990 годов, отказ от территориальных претензий и обязательство не выдвигать их впредь, а также разблокирование региональных коммуникаций на основе суверенитета стран.

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      Олег Давыдов
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