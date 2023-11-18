Израиль узнал о перемещении заложников ХАМАС на юг Газы

Журналист Херш: Израиль узнал о перемещении заложников ХАМАС на юг сектора Газа

Американский журналист Сеймур Херш рассказал, что израильской разведке удалось узнать о перемещении удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников на юг сектора Газа. Об этом он рассказал в статье, опубликованной на платформе Substack.

«Они (израильская разведка — прим. «Ленты.ру») также узнали, что в какой-то момент заложники, как и жители города Газа, были перемещены на юг в рамках принудительной миграции, введенной Израилем», — написал Херш.

Он также добавил, что еврейское государство оказалось крайне недовольно врачами больницы «Аш-Шифа», которые якобы оказали ХАМАС помощь в вывозе заложников.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что существуют «веские признаки» того, что израильские заложники, удерживаемые боевиками радикального палестинского движения ХАМАС, находились в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа, но их вывезли оттуда, когда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию.