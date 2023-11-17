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08:39, 17 ноября 2023Мир

Нетаньяху заявил о признаках содержания ХАМАС заложников в больнице «Аш-Шифа»

Нетаньяху: боевики ХАМАС держали заложников в больнице «Аш-Шифа», но вывезли их

Фото: Abir Sultan / Reuters

Существуют «веские признаки» того, что израильские заложники, удерживаемые боевиками радикального палестинского движения ХАМАС, находились в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа, но их вывезли оттуда, когда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщает CBS.

«У нас были веские основания полагать, что их [заложников] держали в больнице "Аш-Шифа", и это одна из причин, по которой мы попали в больницу (...) Если они были [там], то их вывезли», — констатировал он.

Нетаньяху добавил, что правительство располагает разведывательными данными о заложниках, но отказался сообщить более конкретные сведения. «Чем меньше я буду говорить об этом, тем лучше», — резюмировал премьер.

Ранее израильские военные провели рейд в больнице «Аш-Шифа» в поисках свидетельств военной активности в учреждении. Однако данная цель пока не была достигнута.

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      Дарья Балацкая
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