Раскрыта цель рейда ЦАХАЛ в больнице «Аш-Шифа»

WP: Израиль не нашел неоспоримых доказательств военной активности в «Аш-Шифа»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела рейд в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газе в поисках свидетельств военной активности в учреждении. Такую цель обысков назвал пожелавший остаться неизвестным европейский дипломат, сообщает The Washington Post (WP).

По его словам, пока израильские военные не нашли неоспоримых доказательств. Это уже привело к тому, что западные союзники усилили давление на Израиль с требованием согласиться приостановить бои, уточнил он.

Бойцы спецназа продолжают обыскивать территорию больницы и весь комплекс — этаж за этажом. «Операция основана на нашем понимании того, что на территории комплекса имеется хорошо скрытая террористическая инфраструктура», — приводит газета заявление ЦАХАЛ.

Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус заявил, что на ноутбуках, оставленных боевиками радикального палестинского движения ХАМАС в больнице «Аш-Шифа», нашли фотографии и видеозаписи с участием израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа.