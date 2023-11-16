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21:18, 16 ноября 2023Мир

Раскрыта цель рейда ЦАХАЛ в больнице «Аш-Шифа»

WP: Израиль не нашел неоспоримых доказательств военной активности в «Аш-Шифа»
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ahmed El Mokhallalati / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела рейд в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газе в поисках свидетельств военной активности в учреждении. Такую цель обысков назвал пожелавший остаться неизвестным европейский дипломат, сообщает The Washington Post (WP).

По его словам, пока израильские военные не нашли неоспоримых доказательств. Это уже привело к тому, что западные союзники усилили давление на Израиль с требованием согласиться приостановить бои, уточнил он.

Бойцы спецназа продолжают обыскивать территорию больницы и весь комплекс — этаж за этажом. «Операция основана на нашем понимании того, что на территории комплекса имеется хорошо скрытая террористическая инфраструктура», — приводит газета заявление ЦАХАЛ.

Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус заявил, что на ноутбуках, оставленных боевиками радикального палестинского движения ХАМАС в больнице «Аш-Шифа», нашли фотографии и видеозаписи с участием израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа.

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