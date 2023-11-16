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17:43, 16 ноября 2023Мир

ЦАХАЛ обнаружил фото и видео заложников на ноутбуках ХАМАС в больнице «Аш-Шифа»

ЦАХАЛ: на ноутбуках ХАМАС из больницы «Аш-Шифа» нашли фото и видео заложников

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

На ноутбуках, оставленных боевиками радикального палестинского движения ХАМАС в больнице «Аш-Шифа» нашли фотографии и видеозаписи с участием израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус, сообщает ТАСС.

«Мы обнаружили множество персональных компьютеров и другой техники, которая может помочь нам пролить свет на текущую ситуацию, в том числе в отношении заложников», — заявил Конрикус.

Как уточняет издание, найденные фото и видео не были показаны прессе.

Ранее Израиль расширил операцию в крупнейшей больнице сектора Газа. Теперь израильские военные действуют не только в западной части комплекса, а также и в южной, но ХАМАС залила туннели под больницей бетоном.

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      Дарья Балацкая
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