i24: ЦАХАЛ расширил операцию в южной части больницы «Аш-Шифа»

Израиль расширил операцию в крупнейшей больнице сектора Газа — «Аш-Шифа». Если раньше Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) действовала в западной части комплекса, то теперь занялась и южной. Об этом в соцсети Х (бывший Twitter) сообщает телеканал i24.

Как отмечает собственный корреспондент издания, палестинская группировка ХАМАС залила туннели под больницей бетоном. Чтобы вскрыть заблокированные шахты, ЦАХАЛ привлек бульдозеры. Кроме того, израильская армия увеличила количество танков для охраны территории.

Операцию в больнице «Аш-Шифа» ЦАХАЛ начал в ночь на 15 ноября. Израиль в этом поддержал Пентагон: по данным американской разведки, медучреждения в секторе Газа используются палестинскими движениями ХАМАС и «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России) как склады оружия, места для содержания заложников и расположения штабов.

16 ноября стало известно, что операцию в крупнейшей больнице Газы «Аш-Шифа» поддерживал лично президент США Джо Байден. Он обвинил ХАМАС в том, что группировка проводила военные операции под медкомплексом, и назвал это военным преступлением.

По данным газеты Financial Times (FT), Тель-Авив готов приостановить военную операцию в Газе после того, как возьмет под контроль всю территорию больницы. Паузу ЦАХАЛ использует для обработки разведданных.