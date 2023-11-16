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08:15, 16 ноября 2023Мир

Байден поддержал рейд в «Аш-Шифе» Израилем

Байден поддержал рейд в «Аш-Шифе» и осудил размещение штабов ХАМАС под больницей

Фото: Ahmed El Mokhallalati / Reuters

Президент США Джо Байден поддержал рейд в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа Израилем, а также осудил размещение штабов ХАМАС под медкомплексом. Об этом пишет Bloomberg.

По его словам, штаб-квартира ХАМАС проводила военные операции под медкомплексом, что стало военным преступлением, и добавил, что Израиль принял меры предосторожности для ограничения потерь среди гражданского населения в результате вторжения. Отмечается, что политик поддержал Израиль на фоне международной критики рейда.

Политик также сказал, что он «слегка надеется» на достижение сторонами соглашения об освобождении заложников, удерживаемых палестинской группировкой. Байден добавил, что делает все, что в его силах, чтобы освободить их.

«ХАМАС уже публично заявил, что они планируют снова атаковать Израиль, как они это делали раньше — отрезать головы младенцам и сжигать заживо женщин и детей. Поэтому идея о том, что они собираются просто остановиться и ничего не делать, нереалистична», — заявил президент США.

Ранее газета Financial Times сообщила, что ЦАХАЛ может остановить военную операцию после установления контроля над всей больницей «Аш-Шифа». Именно там, по мнению израильской стороны, находился командный центр ХАМАС.

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      Анастасия Заикина
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