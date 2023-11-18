Боевые корабли Тихоокеанского флота зашли в индийский порт

МО: боевые корабли ТОФ прибыли с деловым заходом в индийский порт Вишакхапатнам

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл с деловым заходом в индийский порт Вишакхапатнам. Об этом 18 ноября сообщает Министерство обороны России.

Корабли прибыли в порт в рамках дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В составе отряда — большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и средний морской танкер «Печенга». В индийском порту корабли пробудут до 20 ноября.

В оборонном ведомстве добавили, что в главной базе восточного флота ВМС Индии состоялась церемония торжественной встречи российских кораблей. Моряки примут участие в протокольных, культурных и спортивных мероприятиях.

3 ноября сообщалось, что отряд боевых кораблей ТОФ в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев» совершил деловой заход в порт Тилава Республики Союз Мьянма.