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14:52, 18 ноября 2023Наука и техника

Боевые корабли Тихоокеанского флота зашли в индийский порт

МО: боевые корабли ТОФ прибыли с деловым заходом в индийский порт Вишакхапатнам

Фото: Ministry of Defence of the Russia / Globallookpress.com

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл с деловым заходом в индийский порт Вишакхапатнам. Об этом 18 ноября сообщает Министерство обороны России.

Корабли прибыли в порт в рамках дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В составе отряда — большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и средний морской танкер «Печенга». В индийском порту корабли пробудут до 20 ноября.

В оборонном ведомстве добавили, что в главной базе восточного флота ВМС Индии состоялась церемония торжественной встречи российских кораблей. Моряки примут участие в протокольных, культурных и спортивных мероприятиях.

3 ноября сообщалось, что отряд боевых кораблей ТОФ в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев» совершил деловой заход в порт Тилава Республики Союз Мьянма.

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      Варвара Родикова
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