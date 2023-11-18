ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа

ЦАХАЛ заявил о расширении своей деятельности в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении военных действий в секторе Газа. Соответствующее сообщение опубликовано 18 ноября в Telegram-канале ведомства.

«Южное командование продолжает расширять свою оперативную деятельность в дополнительных кварталах в районе сектора Газа и провело оперативную деятельность в районах Зайтуна и Джабалии с целью атаки на террористов и нанесения ударов по инфраструктуре ХАМАС», — сказано в тексте.

В ведомстве добавили, что в ходе оперативных действий ЦАХАЛ «столкнулся с многочисленными террористами». Также израильские военные поразили большое количество объектов противника, в том числе подземную инфраструктуру.

Ранее глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания заявил, что Израиль не добьется поставленных целей в секторе Газа. Он подчеркнул, что израильские заложники будут выпущены на свободу на условиях ХАМАС.