В ХАМАС предрекли Израилю поражение в секторе Газа

Глава политбюро ХАМАС Хания: Израиль не добьется своих целей в Газе

Израиль не добьется поставленных целей в секторе Газа. Кроме того, израильские заложники будут выпущены на свободу на условиях ХАМАС, заявил глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания, пишет РИА Новости.

По его словам, участники палестинского движения продолжат сопротивление в секторе Газа, а народ Палестины — «стратегическое сражение против врага».

«Все планы врага потерпят неудачу, и он не достигнет своих целей и не вернет своих заложников, кроме той цены, которую назначит сопротивление», — уточнил Хания.

Ранее ХАМАС опровергло заявления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о найденном в больнице «Аш-Шифа» оружии. Было отмечено, что заявления являются «ложью и дешевой пропагандой, призванной оправдать их преступления». В ХАМАС также подчеркнули, что израильские власти поступали так же и в случае с больницей «Ар-Рантиси», где «они устроили постановку, подбросив оружие и боеприпасы».