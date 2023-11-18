Турция обвинила Евросоюз в предвзятом отношении к ней

Эрдоган: Турция ждет от ЕС позитивных сдвигов в активизации процесса ее членства

Предвзятое отношение Евросоюза (ЕС) к Турции сохраняется, Анкара рассчитывает на «позитивные сдвиги». Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что турецкая сторона ждет улучшений в активизации процесса ее членства в объединении. По словам главы государства, Турция намерена добиться освобождения от визового режима и обновления Таможенного союза.

Ранее Эрдоган заявил об отсутствии у Турции ожиданий от ЕС в вопросе возможности вступления республики в объединение. Он отметил, что страна вынуждена ждать ответа по вопросу ее членства уже около 60 лет.