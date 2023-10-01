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16:06, 1 октября 2023Мир

Эрдоган высказался о перспективах вступления Турции в ЕС

Эрдоган: Турция ничего не ожидает от ЕС в вопросе вступления в объединение

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Reuters

Турция ничего не ожидает от Европейского союза (ЕС) в вопросе возможности вступления республики в объединение. О перспективах высказался президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит ТАСС.

Глава государства отметил, что ЕС заставляет Турцию ждать ответа по данному вопросу уже около 60 лет. «Если они откажутся от своего несправедливого отношения [к Турции], особенно касательно выдачи виз, то они исправят свои ошибки. Если же нет, то они потеряют право ожидать от нас чего-либо», — прокомментировал он во время выступления на открытии новой сессии парламента.

Ранее в сентябре Эрдоган сказал, что страна никогда не нуждалась в помощи или поддержке Евросоюза. Журналист американского телеканала PBS задал Эрдогану вопрос, готова ли Турция отказаться от процесса вступления в Евросоюз. В ответ он подчеркнул, что Анкара придает большое значение решениям организации.

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    Сергей Равин
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