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16:31, 18 ноября 2023Бывший СССР

Украину уличили в попытках перевоспитания российских военных

Times: российских солдат пытаются перепрограммировать в украинском плену

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На Украине пытаются «перепрограммировать» попавших в плен российских военнослужащих. Об этом сообщает газета The Times.

По данным издания, в рамках программы перевоспитания российских пленных будят в шесть часов утра, транслируя через громкоговорители украинский гимн. Чтобы попасть в столовую, россияне должны пройти через коридор, в котором вывешены фотографии украинского националиста Степана Бандеры и поэта Тараса Шевченко.

После завтрака пленным необходимо отстоять «минуту молчания» в память о погибших бойцах Вооруженных сил Украины. Помимо этого, россиянам читают краткий курс украинской истории, где «опровергается тезис президента России Владимира Путина о том, что Украина не является независимым государством».

Несмотря на все усилия, такие методы оказались малоэффективными, отмечает The Times. «Я вырос в Советском Союзе, поэтому чувствую, что мы одна страна», — приводит издание слова одного из российских военнопленных.

Ранее российский военнослужащий Виктор Раидин, освобожденный в июне из украинского плена, рассказал, как встретил день рождения, голодая в подвале Службы безопасности Украины. В день своего 25-летия он получил от другого пленного кусок хлеба.

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      Варвара Родикова
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