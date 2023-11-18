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00:14, 19 ноября 2023Россия

В российском регионе во время снегопада пропал ребенок

Девятилетний мальчик пропал в Омске во время сильного снегопада

Фото: Reuters

Девятилетний мальчик пропал в Омске вечером 18 ноября во время сильного снегопада. Об этом региональное УМВД сообщает в своем Telegram-канале.

Родители ребенка сообщили о пропаже в полицию около 20:00 (17:00 по московскому времени). Он вышел из дома по улице 20 лет РККА в Омске и до настоящего времени не вернулся. «Сейчас полицейские проводят комплекс первоначальных мероприятий, опрашивают родственников и друзей маленького омича, проверяют места его возможного появления», — отмечается в сообщении ведомства.

Мальчик ростом 130-140 сантиметров среднего телосложения был одет в черную куртку и такого же цвета шапку. Другие приметы ребенка не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в Иркутске пятиклассник уехал после сеанса кино домой на такси и пропал.

В июле группа школьников из Москвы пропала на Кольском полуострове в Мурманской области. Уточнялось, что 12 подростков в сопровождении двоих инструкторов отправились в байдарочный поход по Териберке.

Позже ребята вышли на связь, в региональном управлении МЧС России отметили, что они целы и невредимы.

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      Екатерина Подвигина
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