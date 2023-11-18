Власти Газы сообщили о гибели пяти тысяч детей от ударов ЦАХАЛ

Власти Газы: в секторе погибли более 12 тысяч человек, из них 5 тысяч — дети

За 42 дня военных действий в секторе Газа погибли более 12 тысяч человек. Об этом сообщили власти палестинского анклава, передает РИА Новости.

Уточняется, что среди погибших в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) — более 5 тысяч детей. Еще 3,3 тысячи — женщины.

Израильские бомбардировки полностью разрушили 43 тысячи жилых строений.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова назвал действия Израиля в Газе геноцидом. Он добавил, что около двух тысяч турецких адвокатов работают над соответствующими жалобами «в нужные места».