Описана эффективность впервые примененных Россией кассетных бомб РБК-500

Военный эксперт Кнутов: кассетные бомбы РБК-500 сдерживают наступление ВСУ

Кассетные бомбы РБК-500, которые Россия впервые применила против Вооруженных сил Украины (ВСУ), помогают сдерживать наступление Киева. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он также описал, насколько эффективны эти снаряды в боевых действиях.

У РБК-500 большой радиус действия

По словам Юрия Кнутова, РБК-500 сбрасывают с высоты нескольких километров. Один боеприпас весит примерно полтонны. Он начинен субснарядами, которые поражают площадь размером с футбольное поле.

«Они функционируют примерно так же, как и американские бомбы, которые применяет противник. Есть корпус, есть суббоеприпасы, которые находятся внутри. Контейнер раскрывается на определенной высоте, а дальше боеприпасы разбрасываются», — объяснил он.

У нас есть более современные, которые имеют самоприцеливающиеся боеприпасы, то есть сброшенная с самолета авиабомба раскрывается, и каждый суббоеприпас потом самостоятельно находит цель и поражает ее Юрий Кнутов военный эксперт

Россия применяет кассетные боеприпасы против личного состава Украины

Кассетные боеприпасы бывают разных типов — противопехотные и предназначенные для поражения бронетехники, отметил Юрий Кнутов. Киев уже давно использует эти снаряды в больших количествах, поэтому и Москва тоже начала их применять, объяснил он.

РБК-500 предназначена для поражения пехоты и личного состава противника. Смысл этих боеприпасов — сдержать наступление личного состава Украины, которая на некоторых участках продолжает мясные штурмы Юрий Кнутов военный эксперт

«Противник уже давно против нас применяет кассетные бомбы, мы же долгое время воздерживались от их использования. (…) Поэтому, возможно, мы здесь приняли решение нанести аналогичный ответный удар», — добавил он.

Согласно международной конвенции по кассетным боеприпасам, запрещено накапливать, передавать и передавать снаряды, которые распространяют субснаряды. В то же время ни Россия, ни Украина этот договор не подписали.

19 ноября стало известно, что российские военные впервые применили кассетные бомбы РБК-500 по позициям войск Украины. По информации Telegram-канала «Воин DV», их использовали на южнодонецком направлении.