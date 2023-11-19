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17:41, 19 ноября 2023Силовые структуры

Бывшая солистка Московского балета на льду лишилась денег из-за мошенников

Shot: экс-солистку Московского балета на льду обманули на 800 тысяч рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Бывшую солистку Московского балета на льду Галину Бескину обманули на 800 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 84-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником Центробанка. Он напугал ее, рассказав, что с ее счета хотят списать крупную сумму и отправить преступникам. Тогда Бескина сняла все накопления и перевела якобы на безопасный счет.

Ранее стало известно, что в Москве мошенники обманули 78-летнего кинохудожника Игоря Лемешева почти на полмиллиона рублей, убедив положить деньги на «безопасный» счет.

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      Екатерина Кашурникова
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