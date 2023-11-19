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11:25, 19 ноября 2023Силовые структуры

Бывшего главу приморского управления Росимущества арестовали

Экс-главу приморского управления Росимущества арестовали за злоупотребления

Фото: Hakim Graphy / Shutterstock / Fotodom

Бывшего руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае арестовали за мошенничество и злоупотребления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Глава управления Росимущества будет находиться в СИЗО два месяца. Речь идет о Денисе Горовчуке, уточняет «Коммерсантъ».

По данным ведомства, с января 2022 года по март 2023 года фигурант обеспечил прием документов об уничтожении имущества, обращенного в собственность государства, заведомо зная, что для вида исполнения контракта уничтожена лишь малая часть имущества, а оставшаяся сохранена и повторно введена в оборот на потребительский рынок. Затем обвиняемый поспособствовал присвоению и сбыту на рынок данного имущества. Так потерпевший купил три тысячи наборов инструментов на 5,5 миллиона рублей, не зная об их происхождении.

Против фигуранта возбуждено дело по части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), части 5 статьи 33, части 3 статьи 175 («Пособничество в сбыте имущества добытого преступным путем, организованной группой») и части 5 статьи 33, части 4 статьи 159 («Пособничество в мошенничестве, организованной группой, причинив ущерб в особо крупном размере») УК РФ.

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      Екатерина Кашурникова
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