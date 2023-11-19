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15:28, 19 ноября 2023Мир

Египет и США начали переговоры по перемирию в Газе

Al Qahera News: Египет и США проводят переговоры по перемирию в секторе Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Представители Египта и США начали переговоры по перемирию в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Qahera News со ссылкой на свои источники.

«Ведутся египетско-американские переговоры по достижению перемирия и освобождению удерживаемых в секторе Газа лиц», — заявили источники. Они добавили, что Каир активно взаимодействует с США и партнерами по вопросу прекращения огня на палестинской территории.

Тем временем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении рейдов в районе Рималь в секторе Газа, где проживают высокопоставленные руководители ХАМАС. По данным ЦАХАЛ, бронетанковый корпус, инженерные войска, ВВС и бойцы парашютно-десантной бригады, действуя в районах Рималь и Шейх-Иджлин, обнаружили 35 туннельных шахт и множество оружия.

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      Варвара Кошечкина
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