ЦАХАЛ провел рейд в районе проживания руководства ХАМАС

Армия обороны Израиля провела рейд в районе Рималь в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила проведении рейдов в районе Рималь в секторе Газа, где проживают высокопоставленные руководители ХАМАС. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщает Telegram-канал израильских военных.

По данным ЦАХАЛ, бронетанковый корпус, инженерные войска, ВВС и бойцы парашютно-десантной бригады, действуя в районах Рималь и Шейх-Иджлин, обнаружили 35 туннельных шахт и множество оружия. Израильские военные заявляют об обнаружении большого количества оружия и уничтожении членов ХАМАС. Рейд проводился с целью уничтожения инфраструктуры и активов движения.

19 ноября сообщалось, что число погибших военнослужащих ЦАХАЛ с момента эскалации конфликта с ХАМАС выросло до 378.