Число погибших военных ЦАХАЛ приблизилось к 400
ЦАХАЛ: число израильских солдат, погибших за время эскалации, выросло до 378
Число погибших военнослужащих ЦАХАЛ с момента эскалации конфликта с ХАМАС выросло до 378. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари, передает РИА Новости.
По данным властей палестинского анклава, во время боевых действий в Газе погибли более 12 тысяч человек, в том числе более пяти тысяч детей.
8 ноября сообщалось о гибели 351 военного ЦАХАЛ.
1 числа сообщалось о поражении БТР израильской армии на севере Газы, в результате чего погибли сразу девять военнослужащих.