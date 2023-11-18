Число погибших военных ЦАХАЛ приблизилось к 400

ЦАХАЛ: число израильских солдат, погибших за время эскалации, выросло до 378

Число погибших военнослужащих ЦАХАЛ с момента эскалации конфликта с ХАМАС выросло до 378. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари, передает РИА Новости.

По данным властей палестинского анклава, во время боевых действий в Газе погибли более 12 тысяч человек, в том числе более пяти тысяч детей.

8 ноября сообщалось о гибели 351 военного ЦАХАЛ.

1 числа сообщалось о поражении БТР израильской армии на севере Газы, в результате чего погибли сразу девять военнослужащих.