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08:05, 1 ноября 2023Мир

Девять израильских солдат погибли при попадании ракеты в БТР на севере Газы

Haaretz: девять солдат Армии обороны Израиля погибли при попадании ракеты в БТР

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

На севере сектора Газа погибли девять военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает газета Haaretz.

Бойцы умерли после того, как их бронетранспортер (БТР) был поражен противотанковой ракетой. Все погибшие — солдаты в возрасте от 19 до 24 лет.

В ночь на 1 ноября ЦАХАЛ начал штурм сектора Газа с пяти направлений. По данным телеканала Al Arabiya, ожесточенные столкновения между израильскими военными и палестинскими группировками ведутся на севере Газы. Бои зафиксированы в районе контрольно-пропускного пункта «Бейт-Ханун». При этом отмечается, что действия сухопутных сил ЦАХАЛ ведутся одновременно с воздушными атаками и артиллерийскими обстрелами территории.

31 октября израильская сторона признала, что нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа. В ЦАХАЛ назвали гибель мирных граждан «трагедией войны». По данным палестинской стороны, в результате удара погибли не менее 400 человек.

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      Марина Совина
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