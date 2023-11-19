Генсек ООН высказался о потерях среди гражданских в Газе

Генсек ООН Гутерриш призвал к гуманитарному прекращению огня в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал число потерь среди гражданских в Газе ошеломляющим и неприемлемым. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщает ТАСС.

Генсек ООН заявил, что глубоко шокирован ударами по двух школам ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам, и призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня. Он напомнил, что десятки женщин и детей, когда пытались найти убежище в помещениях ООН, были уничтожены.

В то же время Гутерриш выразил признательность Катару за посреднические усилия в урегулировании палестино-израильского конфликта.

По данным властей палестинского анклава, за 42 дня военных действий в Газе потери среди гражданских составили более 12 тысяч человек, в том числе более пяти тысяч детей.