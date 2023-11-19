Стало известно о погибших в результате ударов по домам в Газе со стороны Израиля

WAFA: жертвами ударов ЦАХАЛ по домам в секторе Газа стали 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли ранним утром в воскресенье, 19 ноября, после того, как самолеты Армии обороны Израиля разбомбили два жилых дома в лагерях беженцев в Нусейрате и Хан-Юнисе в секторе Газа. Об этом сообщает Палестинское агентство новостей WAFA.

Отмечается, что 13 палестинцев погибли после того, как авиация Израиля взорвала «дом семьи Зухд в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора». Также, по данным агентства, были убиты женщина с ребенком. Кроме того несколько человек ранены в результате обстрела дома семьи Абу Акара недалеко от Европейской больницы к юго-востоку от города Хан-Юнис на юге Газы.

По данным властей палестинского анклава, а 42 дня военных действий в Газе погибли более 12 тысяч человек, в том числе более пяти тысяч детей.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля приступила к масштабным штурмам палестинских городов на Западном берегу реки Иордан. Подразделения ЦАХАЛ атаковали города Вифлеем, Бейт-Сахур и Хеврон на юге, а также Калькилью, Тубас и Дженин на севере региона.