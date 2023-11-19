Армия Израиля приступила к штурму городов на Западном берегу реки Иордан

Al Jazeera: ЦАХАЛ атаковал Вифлеем и Дженин на Западном берегу реки Иордан

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к масштабным штурмам палестинских городов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, пишет «Газета.ру».

Отмечается, что подразделения ЦАХАЛ атаковали города Вифлеем, Бейт-Сахур и Хеврон на юге, а также Калькилью, Тубас и Дженин на севере региона. При этом израильские военные атакуют Дженин с нескольких направлений с применением тяжелой военной техники и бульдозеров. Как утверждают местные жители, одной из главных целей является лагерь беженцев.

27 октября Израиль начал расширение наземной операции в секторе Газа против ХАМАС.

Ранее сообщалось, что в Дженине на Западном берегу реки Иордан начались столкновения между ЦАХАЛ и силами палестинского сопротивления.