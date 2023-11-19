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14:23, 19 ноября 2023Бывший СССР

Глава МИД Латвии захотел стать генеральным секретарем НАТО

Глава МИД Латвии Кариньш захотел стать следующим генсеком НАТО

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш надеется присоединиться к списку претендентов на место генерального секретаря НАТО после окончания срока действующего главы альянса Йенса Столтенберга в октябре 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление, распространенное представителем дипломата.

«При условии, что Латвия решит баллотироваться на пост генерального секретаря, Кариньш готов присоединиться к конкурсу на эту должность», — сообщил он.

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Согласно заявлению, дипломат готов «внести свой вклад в альянс благодаря своему опыту руководства на посту премьер-министра, четкому пониманию угрозы со стороны России, твердой позиции по Украине и подтвержденному опыту построения международного консенсуса».

Ранее ремьер-министр Эстонии Кая Каллас подтвердила свое желание стать следующим генеральным секретарем НАТО. До этого об аналогичном желании заявил премьер Нидерландов Марк Рютте.

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      Семен Александров
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