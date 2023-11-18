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01:40, 18 ноября 2023Мир

Премьер Эстонии подтвердила желание стать генсеком НАТО

CNN: премьер Эстонии Каллас заявила о желании стать следующим генсеком НАТО
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подтвердила свое желание стать следующим генеральным секретарем НАТО. Об этом она заявила в интервью CNN.

«Что же, кто бы не хотел... Предложат ли мне такую работу? Маловероятно. Но хотела бы я, чтобы меня рассмотрели? Да», — ответила Каллас на вопрос, хотела ли бы она быть следующим генсеком альянса.

Ранее издание Politico сообщило, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о готовности занять должность генерального секретаря НАТО. До этого об аналогичном желании заявил премьер Нидерландов Марк Рютте.

В августе генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о последнем продлении полномочий. По его словам, после октября 2024 года они больше сохраняться не будут.

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      Марина Совина
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