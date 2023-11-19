Турция сочла наличие ядерного оружия у Израиля стратегической проблемой

Глава МИД Турции счел наличие ядерного оружия у Израиля стратегической проблемой

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан счел обладание Израилем ядерного оружия стратегической проблемой. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, передает агентство Anadolu.

Он отметил, что Израиль не подписывал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), однако это не помешало ему развивать свой ядерный потенциал. «Мы также знаем, что в этом отношении он получил значительную поддержку как от США, так и от Европы», — заявил глава турецкого МИД.

Фидан подчеркнул необходимость полной денуклеаризации региона. В противном случае, добавил он, обладание Израилем ядерного оружия придет к эскалации гонки ядерных вооружений.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал проверить наличие ядерного оружия у Израиля, «пока не стало слишком поздно». По его словам, Анкара инициирует соответствующую проверку.