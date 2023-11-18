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16:13, 18 ноября 2023Мир

Эрдоган призвал проверить наличие ядерного оружия у Израиля

Президент Турции Эрдоган анонсировал проверку наличия ядерного оружия у Израиля

Фото: Israeli Defence Forces / Reuters

Нужно проверить наличие ядерного оружия у Израиля, «пока не стало слишком поздно». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

По его словам, Анкара инициирует соответствующую проверку.

«Израиль не является участником Договора о нераспространении ядерного оружия. А раз не является, то на него в первую очередь не распространяются его правила. Но есть ситуация, когда страны-участницы могут обратиться в Международное агентство по атомной энергии от имени ядерной безопасности и попросить о создании инспекционного механизма. Мы будем мобилизовывать эту работу прямо сейчас», — сказал Эрдоган.

Ранее также Эрдоган на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем выступил с обвинениями в адрес Израиля. Он отметил, что Израиль скрывает факт обладания ядерным оружием.

До этого крайне правый министр наследия от партии «Еврейская сила» Амихай Элиягу допустил ядерный удар по сектору Газа.

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      Анастасия Яланская
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