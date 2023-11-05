«Это одна из возможностей» Израильский министр допустил ядерный удар по Газе

ХАМАС: заявление министра Израиля о ядерном ударе по Газе отражает терроризм

Крайне правый министр наследия от партии «Еврейская сила» Амихай Элиягу допустил ядерный удар по сектору Газа. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов о необходимости сбросить на анклав ядерную бомбу.

«Это одна из возможностей», — сказал Элиягу. Он также прокомментировал судьбу заложников фразой «у войны тоже есть цена». По мнению министра, в Газе не могут находиться невиновные.

Они могут отправиться в Ирландию или пустыни, монстры в Газе должны найти решение самостоятельно Амихай Элиягу израильский министр

Как отмечает The Times of Israel, Элиягу не входит в военный кабинет, сформированный для принятия решений в военное время, и не может на него влиять.

Нетаньяху резко раскритиковал заявление министра и отстранил его от заседаний

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя заявление Элиягу, подчеркнул, что Тель-Авив не собирается применять ядерное оружие в секторе Газа в ходе конфликта. По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) действует в соответствии с высочайшими стандартами международного права, чтобы не причинить вред непричастным людям. «И мы будем продолжать делать это до самой победы», — подчеркнул Нетаньяху.

Премьер-министр также объявил, что Элиягу будет отстранен от всех заседаний правительства до дальнейшего уведомления. При этом Нетаньяху не ответил на вопрос журналистов, рассмотрит ли он возможность увольнения министра.

ХАМАС назвало слова Элиягу свидетельством израильского терроризма

Представитель палестинского радикального движения ХАМАС Хазем Касем считает, что слова израильского министра свидетельствуют о терроризме, который практикует еврейское государство в отношении палестинского народа.

«Заявления [Элиягу] (...) отражают беспрецедентный преступный терроризм, практикуемый этим фашистским правительством и его лидерами против нашего палестинского народа», — говорится в сообщении. По мнению Касема, подобная риторика поддерживается Вашингтоном.

Израильский министр объяснился после резкой критики в его адрес

Элиягу после реакции израильских властей решил объяснить свое заявление о ядерном ударе по Газе. По словам министра, он говорил метафорично и его неверно поняли. «Всем здравомыслящим людям понятно, что заявление о ядерной бомбе является метафорическим. Тем не менее определенно требуется сильный ответ на террористические действия», — сказал Элиягу. Он также отметил, что израильская сторона делает все возможное, чтобы освободить заложников в Газе.