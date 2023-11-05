Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:44, 5 ноября 2023Мир

ХАМАС прокомментировало слова министра Израиля о ядерном ударе по Газе

В ХАМАС ответили на заявление министра Израиля Элиягу о ядерном ударе по Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mohammed Fayq Abu Mostafa / Reuters

Слова министра Израиля по делам наследия Амихая Элиягу о ядерном ударе по сектору Газа свидетельствуют о терроризме, который практикует Тель-Авив в отношении палестинского народа. Так слова израильского политика прокомментировал представитель палестинского радикального движения ХАМАС Хазем Касем, передает РИА Новости.

«Заявления [Элиягу] (...) отражают беспрецедентный преступный терроризм, практикуемый этим фашистским правительством и его лидерами против нашего палестинского народа», — говорится в сообщении.

Также Касем указал, что подобная риторика израильских властей проистекает из поддержки действий Тель-Авива в Газе Вашингтоном.

Ранее Элиягу объяснил, что заявление о сбросе атомной бомбы на Газу является метафорическим. При этом израильский политик отметил необходимость сильного ответа на террористические действия.

Заявление министра Израиля по делам наследия прокомментировал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права и страна не собирается применять ядерное оружие. Позже Нетаньяху объявил, что отстранил Элиягу от всех заседаний правительства.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта «важная должность» сына Кадырова

      Песков раскрыл детали совещания Путина по Дагестану

      Появилось видео удара российских войск по строю ВСУ во время награждения

      Президент Палестины встретился с госсекретарем США

      Песков заявил об усталости от украинской темы на Западе

      В море у итальянской Сардинии нашли огромный клад с древнеримскими монетами

      Жулин назвал единственный страх

      18-летняя гимнастка сделала колесо в мини-бикини

      Россиянка побывала в Египте и раскрыла истинное отношение местных к русским

      Отель Софии Ротару в Ялте собрались национализировать

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости