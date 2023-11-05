ХАМАС прокомментировало слова министра Израиля о ядерном ударе по Газе

В ХАМАС ответили на заявление министра Израиля Элиягу о ядерном ударе по Газе

Слова министра Израиля по делам наследия Амихая Элиягу о ядерном ударе по сектору Газа свидетельствуют о терроризме, который практикует Тель-Авив в отношении палестинского народа. Так слова израильского политика прокомментировал представитель палестинского радикального движения ХАМАС Хазем Касем, передает РИА Новости.

«Заявления [Элиягу] (...) отражают беспрецедентный преступный терроризм, практикуемый этим фашистским правительством и его лидерами против нашего палестинского народа», — говорится в сообщении.

Также Касем указал, что подобная риторика израильских властей проистекает из поддержки действий Тель-Авива в Газе Вашингтоном.

Ранее Элиягу объяснил, что заявление о сбросе атомной бомбы на Газу является метафорическим. При этом израильский политик отметил необходимость сильного ответа на террористические действия.

Заявление министра Израиля по делам наследия прокомментировал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права и страна не собирается применять ядерное оружие. Позже Нетаньяху объявил, что отстранил Элиягу от всех заседаний правительства.

