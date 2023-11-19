Колумбия назвала варварством удары Израиля по Газе

Президент Колумбии Петро назвал варварскими бомбардировки ЦАХАЛ сектора Газа

Президент Колумбии Густаво Петро назвал варварством бомбардировки израильскими военными сектора Газа. Его слова передают «Известия».

По словам главы государства, он призвал остановить «геноцид в Палестине» и чуть не лишился должности после этого. При этом, добавил Петро, значительная часть колумбийских политиков и журналистов поддержала его аплодисментами.

Он также подчеркнул парадоксальность палестино-израильского конфликта, отметив, что Израиль постоянно говорит о демократии, но при этом совершает геноцид против палестинцев.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган также обвинил Израиль в геноциде в секторе Газа. Он сообщил, что около двух тысяч турецких адвокатов работают над соответствующими жалобами «в нужные места».