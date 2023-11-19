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04:39, 19 ноября 2023Мир

Колумбия назвала варварством удары Израиля по Газе

Президент Колумбии Петро назвал варварскими бомбардировки ЦАХАЛ сектора Газа

Фото: LongVisual / Globallookpress.com

Президент Колумбии Густаво Петро назвал варварством бомбардировки израильскими военными сектора Газа. Его слова передают «Известия».

По словам главы государства, он призвал остановить «геноцид в Палестине» и чуть не лишился должности после этого. При этом, добавил Петро, значительная часть колумбийских политиков и журналистов поддержала его аплодисментами.

Он также подчеркнул парадоксальность палестино-израильского конфликта, отметив, что Израиль постоянно говорит о демократии, но при этом совершает геноцид против палестинцев.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган также обвинил Израиль в геноциде в секторе Газа. Он сообщил, что около двух тысяч турецких адвокатов работают над соответствующими жалобами «в нужные места».

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      Марина Совина
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