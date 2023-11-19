Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:44, 19 ноября 2023Россия

МЧС отчиталось об эвакуированных из сектора Газа россиянах

МЧС России: спецборт привезет еще 117 россиян, эвакуированных из сектора Газа

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Спецборт МЧС России привезет еще 117 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства.

«В Каире российские спасатели, психологи и врачи оказывают гражданам всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой», — отметили в МЧС.

Отмечается, что всего из зоны конфликта на Ближнем Востоке на данный момент удалось эвакуировать более 550 человек.

Ранее в московском аэропорту Домодедово приземлился спецборт МЧС, на борту которого находятся 120 эвакуированных из сектора Газы россиян. Во время полета эвакуированных сопровождали медики и психологи МЧС. После прохождения таможенного контроля россияне смогут самостоятельно покинуть аэропорт или перебраться в пункт временного размещения.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Описана эффективность впервые примененных Россией кассетных бомб РБК-500

      Россиянин попал в тюрьму Колумбии почти на два года из-за игры на ставках

      В Москве вырос спрос на один тип жилья

      МЧС отчиталось об эвакуированных из сектора Газа россиянах

      В Пентагоне разочаровались стратегией противодействия атакам на Ближнем Востоке

      В России запатентовали малозаметный самолет для тактической авиации

      Эксперт спрогнозировал курс доллара и евро на ближайшее время

      Египет и США начали переговоры по перемирию в Газе

      Эксперты назвали наиболее эффективные для изменения состава тела тренировки

      Школьников подготовят к ЕГЭ с помощью ИИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости