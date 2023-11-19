МЧС отчиталось об эвакуированных из сектора Газа россиянах
Спецборт МЧС России привезет еще 117 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства.
«В Каире российские спасатели, психологи и врачи оказывают гражданам всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой», — отметили в МЧС.
Отмечается, что всего из зоны конфликта на Ближнем Востоке на данный момент удалось эвакуировать более 550 человек.
Ранее в московском аэропорту Домодедово приземлился спецборт МЧС, на борту которого находятся 120 эвакуированных из сектора Газы россиян. Во время полета эвакуированных сопровождали медики и психологи МЧС. После прохождения таможенного контроля россияне смогут самостоятельно покинуть аэропорт или перебраться в пункт временного размещения.