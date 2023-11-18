Спецборт МЧС доставил в Москву 120 эвакуированных из Газы россиян

Спецборт МЧС доставил в Москву 120 граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа

В московском аэропорту Домодедово приземлился спецборт МЧС, на борту которого находятся 120 эвакуированных из сектора Газы россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Во время полета эвакуированных сопровождали медики и психологи МЧС. После прохождения таможенного контроля россияне смогут самостоятельно покинуть аэропорт или перебраться в пункт временного размещения.

Эта группа стала четвертой, ранее в Россию было доставлено 550 человек, включая 230 детей. Россияне из сектора Газа перебираются в Египет, а уже оттуда авиация МЧС перевозит их в Москву. Первые россияне смогли выбраться из Газы 12 ноября.

Как сообщили в российском МИД, эвакуированным из Газы россиянам будет оказана всяческая поддержка со стороны государства, такую задачу поставил президент Владимир Путин.