Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:12, 19 ноября 2023Россия

Спецборт МЧС доставил в Москву 120 эвакуированных из Газы россиян

Спецборт МЧС доставил в Москву 120 граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

В московском аэропорту Домодедово приземлился спецборт МЧС, на борту которого находятся 120 эвакуированных из сектора Газы россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Во время полета эвакуированных сопровождали медики и психологи МЧС. После прохождения таможенного контроля россияне смогут самостоятельно покинуть аэропорт или перебраться в пункт временного размещения.

Эта группа стала четвертой, ранее в Россию было доставлено 550 человек, включая 230 детей. Россияне из сектора Газа перебираются в Египет, а уже оттуда авиация МЧС перевозит их в Москву. Первые россияне смогли выбраться из Газы 12 ноября.

Как сообщили в российском МИД, эвакуированным из Газы россиянам будет оказана всяческая поддержка со стороны государства, такую задачу поставил президент Владимир Путин.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Психологическая операция» Украинская разведка высказалась о побеге летчика ВСУ на истребителе в Россию

      Спецборт МЧС доставил в Москву 120 эвакуированных из Газы россиян

      Стало известно о ракетном обстреле базы США в Сирии

      Байден пригрозил атакующим Западный берег экстремистам визовыми ограничениями

      Врачи попросили Путина освободить Скочиленко

      В Венгрии заявили о разделяющих Украину и ЕС «световых годах»

      Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника рядом с Москвой

      Трамп оценил вид Байдена во время встречи с Си Цзиньпином

      Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

      Турция высказалась о возможном разрыве дипотношений с Израилем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости