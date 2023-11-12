Первая группа эвакуируемых из сектора Газа россиян прибыла в Каир
МЧС: первая группа эвакуируемых из сектора Газа граждан РФ прибыла в Каир
Первая группа эвакуируемых из сектора Газа россиян прибыла в Каир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой МЧС России.
70 человек доставили на автобусах к оперативному штабу МЧС в одном из отелей египетской столицы. Днем в понедельник, 13 ноября, эти люди должны вылететь в Москву на самолете министерства по делам ЧС.
Первая группа россиян пересекла границу сектора Газа и Египтом днем 12 ноября. На организацию процесса эвакуации ушло около недели.
Также в МЧС сообщили, что новая группа россиян из 80-100 человек должна эвакуироваться утром 13 ноября.
По данным российского МИД, в списках на эвакуацию из Газы числится порядка тысячи человек.