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06:29, 13 ноября 2023Мир

Первая группа эвакуируемых из сектора Газа россиян прибыла в Каир

МЧС: первая группа эвакуируемых из сектора Газа граждан РФ прибыла в Каир

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Первая группа эвакуируемых из сектора Газа россиян прибыла в Каир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой МЧС России.

70 человек доставили на автобусах к оперативному штабу МЧС в одном из отелей египетской столицы. Днем в понедельник, 13 ноября, эти люди должны вылететь в Москву на самолете министерства по делам ЧС.

Первая группа россиян пересекла границу сектора Газа и Египтом днем 12 ноября. На организацию процесса эвакуации ушло около недели.

Также в МЧС сообщили, что новая группа россиян из 80-100 человек должна эвакуироваться утром 13 ноября.

По данным российского МИД, в списках на эвакуацию из Газы числится порядка тысячи человек.

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      Марина Совина
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