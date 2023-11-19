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13:58, 19 ноября 2023Россия

Минобороны отчиталось об отражении атак у Клещеевки

Минобороны: ВС РФ отразили атаки ВСУ в районе Клещеевки в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки войск отразили атаки Вооруженных сил Украину (ВСУ) в ряде населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). О результатах отчиталось Минобороны России.

За последние сутки в зоне проведения спецоперации в ДНР было зафикировано шесть попыток штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо Клещеевки были затронуты населенные пункты Шумы и Марьинка. Все атаки были отражены, заключили в российском оборонном ведомстве.

За неделю российские военнослужащие отразили 33 атаки ВСУ на донецком направлении за неделю. За период с 11 по 17 ноября «Южная» группировка войск отразила атаки противника, а также поразила живую силу и технику ВСУ в районах Марьинки и Курдюмовки, сел Раздоловка, Андреевка и Клещеевка в Донецкой народной республике.

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      Варвара Кошечкина
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