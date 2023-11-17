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15:06, 17 ноября 2023Россия

Российские военные отразили 33 атаки ВСУ за неделю на одном направлении

МО: российские военные отразили 33 атаки ВСУ за неделю на донецком направлении

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российские военнослужащие отразили 33 атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за неделю. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

За период с 11 по 17 ноября «Южная» группировка войск отразила атаки противника, а также поразила живую силу и технику ВСУ в районах Марьинки и Курдюмовки, сел Раздоловка, Андреевка и Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР).

Противник потерял свыше 1810 бойцов, два танка, 15 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 22 орудия полевой артиллерии.

В оборонном ведомстве добавили, что за прошедшую неделю в зоне проведения специальной военной операции российские войска нанесли 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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