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10:47, 19 ноября 2023Среда обитания

Момент падения сорванной ураганом вывески на россиянку попал на видео

Сорванная ураганом вывеска ТЦ упала на россиянку в Новокузнецке

Россиянку придавило вывеской торгового центра (ТЦ) в Новокузнецке. Момент падения сорванного ураганом щита попал на видео, которым делится Telegram-канал Shot.

По данным источника, инцидент произошел у ТЦ «Сити Молл». На опубликованных кадрах видно, что огромная вывеска оторвалась от здания из-за сильного ветра и упала на женщину.

На помощь пострадавшей сразу пришли прохожие. Очевидцы подняли вывеску и помогли женщине выбраться. Уточняется, что жительница Новокузнецка жива, однако она получила тяжелые травмы.

Ранее сообщалось, что мощный ураган прошелся по регионам Сибири. Он бушевал в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской и Омской областях. В населенных пунктах ветер повалил деревья и линии электропередачи, также наблюдаются проблемы с электричеством и отоплением. Как предупреждают синоптики, в ближайшее время непогода может усилиться.

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      Мария Борисова
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