На Украине назвали возможные причины нового «майдана»

Политолог Кость Бондаренко: к Майдану на Украине может привести провал на фронте

К новому «майдану» на Украине может привести провал украинской армии на фронте или ухудшение социально-экономического положения населения. Возможные причины назвал украинский политолог Кость Бондаренко в интервью изданию «Страна.ua».

«Никто не знает, что будет, если раздастся чей-то громкий призыв. Возможно, обвинения в работе на Кремль уже не сработают», — сказал он.

По его словам, в украинском обществе царят противоречивые чувства в отношении власти, и хотя граждане публично не критикуют руководство страны из-за продолжения боевых действий, однако «процветает кухонное диссидентство».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на Украине может готовиться майдан с целью смещения главы республики. Он уточнил, что речь идет об операции «Майдан-3», которую, по его словам, готовит Россия с целью осуществления госпереворота на Украине.