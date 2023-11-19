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09:11, 19 ноября 2023Бывший СССР

На Украине засомневались во вступлении в Евросоюз

Экс-премьер Украины Азаров: до конца года подвижек по переговорам с ЕС не будет
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Yves Herman / Reuters

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что до конца 2024 года не будет никакого прогресса по вопросу вступления республики в Евросоюз. Об этом он написал на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

По словам политика, представители Евросоюза хотят перенести переговоры по вступлению Украины в объединение на март. «Очевидно, что заявления [главы Еврокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен не отображают общей позиции стран-членов ЕС в вопросе возможного членства Украины в Евросоюзе», — выразил сомнения экс-премьер.

8 ноября глава Еврокомиссии рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Рекомендацию к допуску ЕК дала, оценив прогресс в выполнении Киевом и Кишиневом поставленных задач по реформам. От Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав нацменьшинств.

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