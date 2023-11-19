На Украине заявили о проблемах на границе с Польшей

На Украине заявили о перебоях с поставками из-за проблем на границе с Польшей

Из-за блокировки пунктов пропуска со стороны Польши на Украине начались проблемы в виде перебоев с поставками, товары задерживаются на границе. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Службы доставки предупреждают покупателей, что сроки прибытия товаров переносятся на неопределенное время, подобное заявление также сделал крупнейший украинский оператор экспресс-доставки документов, грузов и посылок «Новая почта». С проблемами уже столкнулись фармацевты, промышленники и заправщики.

Согласно статистике «Укртрансбезопасности», 19 ноября на пропускном пункте «Ягодин — Дорогуск» собралась очередь больше чем из 2,3 тысячи автомобилей, за сутки границу прошли всего 11 грузовых машин. Около 1,3 тысячи фур встали на пропускном пункте «Рава-Русская — Гребенне», только 71 машина преодолела границу. На пункте «Краковец — Корчева» — лишь 261 большегруз из 3,5 тысячи автомобилей в очереди, на пункте «Шегени — Медика», где пока нет забастовок — 169 фур за сутки из 2,3 тысячи в очереди.

Подобная тенденция отмечается и на пропускных пунктах, используемых для объезда: на границе с Венгрией, Словакией и Румынией, отмечает издание. Неразрешенная ситуация может создать задержки поставок товаров с кодами 1-24 КВЭД (мяса, рыбы, молока, цитрусовых, алкоголя, кондитерских изделий). Положение может усугубить приближающийся сезон праздников, когда спрос на продукты питания и потребительские товары возрастает.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия собирается наказать Польшу из-за блокировки погранпереходов с Украиной. Отмечается, что пункты пропуска уже больше десяти дней в знак протеста блокируют польские перевозчики.