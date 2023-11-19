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00:59, 19 ноября 2023Мир

Нетаньяху заявил о сохранении свободы действий ЦАХАЛ в Газе после войны

Нетаньяху: ЦАХАЛ сохранит свободу действий в секторе Газа после войны
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Grant McCool / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сохранит свободу действий в секторе Газа после окончания войны с движением ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Его слова передает The Times of Israel.

Нетаньяху подчеркнул, что такие меры — это единственный способ гарантировать демилитаризацию Газы. Он также заявил, что Палестинская администрация в ее нынешнем виде «не подходит» для управления регионом.

По словам премьера, глава администрации Махмуд Аббас по-прежнему отказывается осудить нападение ХАМАС на Израиль, при этом некоторые из его министров «празднуют» военные действия. «Невозможно поставить во главе сектора Газа гражданское правительство, которое поддерживает терроризм, поощряет терроризм, финансирует терроризм и обучает терроризму», — высказался Нетаньяху.

Ранее Биньямин Нетаньяху заявил, что на данный момент договоренностей между Израилем и движением ХАМАС по освобождению заложников в секторе Газа не достигнуто. Он отметил, что, несмотря на множество слухов, никакой сделки достигнуто не было. Политик пообещал поделиться с общественностью, «как только Тель-Авиву будет что сказать» по ситуации с заложниками.

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      Екатерина Подвигина
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