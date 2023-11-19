Песков сообщил о мобилизации всех ресурсов для предотвращения обвала экономики

Песков: РФ пришлось мобилизовать все ресурсы для предотвращения обвала экономики

Сначала из-за санкций была угроза обвала экономики России, пришлось мобилизовать все ресурсы для предотвращения этого. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он также отметил, что на экономику России обрушился беспрецедентный груз санкций, «ни одна страна мира теоретически не в состоянии была бы выдержать такой удар».

«Благодаря мудрым решениям руководства России и титанической работе кабмина удалось стабилизировать экономику и даже выйти на траекторию роста», — добавил Песков.

При этом он уточнил, что прогнозируемые 3 процента роста экономики РФ — недостаточные темпы для страны, «они должны быть выше».

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что в РФ сформируют мобилизационные планы экономики регионов и муниципальных образований. Патрушев попросил губернаторов, а также руководителей федеральных органов исполнительной власти держать этот и другие вопросы на личном контроле.