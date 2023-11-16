Российским регионам поручили подготовить мобилизационные планы экономики

Патрушев попросил сформировать мобилизационные планы экономики субъектов РФ

В России сформируют мобилизационные планы экономики регионов и муниципальных образований, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совбеза страны Николая Патрушева, сделавшего соответствующие заявления на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе.

Патрушев попросил губернаторов, а также руководителей федеральных органов исполнительной власти держать этот и другие вопросы на личном контроле.

В марте 2022 года власти России разрешили выплачивать аванс по госзакупкам в размере до 90 процентов цены контракта (до этого предел составлял 30 процентов). В 2023 году порог уменьшили до 50 процентов цены. При этом исполнители госконтрактов по капитальному строительству в четырех новых регионах по-прежнему могут получать аванс до 90 процентов.

Как отметил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, рост авансирования является «элементом мобилизационной экономики», поскольку «в приоритете находится не соблюдение бюджетных процедур, а достигнутый эффект».

В свою очередь, первый вице-премьер Андрей Белоусов не увидел смысла в мобилизационной экономике в России. По его словам, мобилизационной экономики самой по себе не существует, но есть понятие мобилизационного общества.

В октябре 2023 года министр финансов Антон Силуанов во время обсуждения в Госдуме проекта федерального бюджета на ближайшие три года отказался назвать документ военным. Глава ведомства, признав, что расходы на военное направление будут увеличены, указал на приоритет социальному направлению, на которое заложено 30,5 процента расходов.

